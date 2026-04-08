グランドニッコー東京 台場は、羽田空港国際線ファーストクラスラウンジをイメージした客室「JAL FLIGHT ＆ RED SUITE」の提供を、5月31日をもって終了する。「JAL FLIGHT & RED SUITE」は、2023年7月15日に提供を開始。28階のスイートルームに設置し、リビングルームは、壁紙や絨毯などのインテリア、ソファや照明まで「RED SUITE」の世界観が表現されている。壁には鶴丸のロゴや、JALから寄贈されたエンルートチャート（航空