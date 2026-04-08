2026年4月6日、プラダを着た悪魔2の来日イベントが東京で開催されました。主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが揃って登壇し、20年の時を経て再び交差する“ランウェイ”の物語に、現実の時間が重なりました。© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.2006年に公開された前作は、単なるファッション映画ではありません。トップファッション誌「RUNWAY」を舞台に、編集という行為、そして働くという選択そ