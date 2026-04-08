「もころん号」が特別行路で運行小田急電鉄は、2026年5月4日（月・祝）と5月5日（火・祝）、貸切のロマンスカーミュージアムと貸切運行の「もころん号」を合わせて楽しむことができるツアーを開催します。【画像】これが特別行路で走る「もころん号」の運行区間です「もころん号」は、5000形通勤電車に子育て応援マスコット「もころん」のラッピングを施した車両です。今回のツアーでは、営業時間前のロマンスカーミュージアム