グーグル（Google）は、Gmailで提供しているAI機能「Gemini」における、ユーザーデータの取り扱いとプライバシー保護の指針を説明した。AIを活用したメールの要約などの機能提供にあたり、ユーザーの秘匿性の高い情報をどのように保護しているかを明確にしている。 指針の中で最も重要な点として、Geminiを含むグーグルの基盤AIモデルのトレーニングにおい