グーグルは、Googleマップにおける投稿者コミュニティ向けの機能の拡充を発表した。「Gemini」を活用したキャプションの自動提案や、投稿実績の可視化、推奨メディアの表示機能が順次提供される。 投稿候補の表示とGeminiによる文章提案 スマートフォンの設定でGoogleマップへのメディアアクセスを許可すると、「投稿」タブ内に最近の体験に基づいた写真や動画が自動的に抽出される。ユーザー