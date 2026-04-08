タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。生放送で味わった新潟県の名物グルメを絶賛した。この日、北斗は「今日、生放送でスタジオに出てきたこの新潟の油揚げ」と切り出し、フライパンでカリカリに焼かれた油揚げを紹介。その上には「同じく新潟名物の柿の種の食べるラー油」が乗っていたといい「これがこれが、驚きの美味しさで！！」と感動した様子でつづった。続けて、味について「別々に食べても美味しいけど一緒に食