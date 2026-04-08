石川の海の幸をアピールしようと、地元で取れたサワラや甘エビをフランス産の人気ワインで楽しむ試食イベントが７日、金沢市で行われました。石川県産の良質な魚介類を全国に発信するため、県漁業協同組合ではフランス産の人気白ワイン「ドメーヌ・タリケ」を、「石川の魚介に合うワイン」として認定しました。国内での流通を担うサッポロビールが開いた試食会には、フランスから訪れたワインの生産者や金沢の料理研究家らが参加し