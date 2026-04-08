井上監督は選手の背中を押せるか（C）産経新聞社中日は4月7日のDeNA戦（横浜）に3−5と逆転負け、10試合を経過し2勝8敗、単独最下位に転落した。先発は侍ジャパンにも選出された金丸夢斗。【動画】金丸は4回に蛯名にタイムリーを許すなど4失点と崩れた3回まで3安打無失点と上々の立ち上がりだったが、4回につかまる。宮崎敏郎から始まる打順で連打を浴びると、無死一、二塁の場面でクーパー・ヒュンメルの打球が深く追った