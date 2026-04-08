石川県内で大規模な地震が発生したという想定で、石川県警察本部では8日朝、迅速な初動対応を確認する訓練が行われました。県警察本部の非常参集訓練は、金沢市で震度7を観測し、加賀地方に津波警報が発表されたという想定の下、事前連絡がない抜き打ちで行われました。今回は石川県の地震被害想定に基づき、金沢市中心部を通る森本・富樫断層帯を震源とした地震の30年以内の発生確率が県内で最も高いことを受けて実施されました。