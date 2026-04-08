俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優ベージュのワンピースで登場。蒼井は「ビヒダスWのフタになった気持ちで」とフタをイメージしたカラーだったことを明かして笑いを誘った。ネイルも同じカラーに。「これは先日、指を挟みまして。血豆ができたのでおしゃれをして誤魔化しました」と照れ