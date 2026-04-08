モデル・タレントの藤田ニコル（28）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“プッシュギフト“として、最近の購入品を紹介している。【動画】「全部趣味よすぎ」総額約300万円、藤田ニコルの“プッシュギフト第1子妊娠中の藤田は「【約300万円分】プッシュギフトという名の最近の購入品紹介」と題した動画で、自分へのご褒美として人気ブランドのバッグやジュエリーを披露した。動画を撮った3月5日は開運日というこ