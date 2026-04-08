上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『シャボン玉石けんpresents第61回上方漫才大賞』が7日夜、カンテレ（関西ローカル）のゴールデンタイムで放送された。【写真】反社じゃないです…「愛凛冴」横山、玲二新人賞の争いでは、コンビの愛凛冴（ありさ＝横山、玲二）が存在感を発揮。玲二がコワモテの風貌をいかして「僕、反社じゃないですからねー！」と、漫才中もボケまくった。トークでは、MCの中川家が「こっわ！本当に大