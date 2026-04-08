◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が4打数1安打をマークしましたが、チームは1-4で敗れました。「5番・サード」で先発出場した岡本選手は、ドジャースの先発・山本由伸投手とメジャー初対戦。第1打席、第2打席はいずれもフライに打ち取られ、序盤は山本投手に抑え込まれます。それでも2点を追う7回、先頭で打席がまわった岡本選手は山本投手と3度目の対戦。1ボー