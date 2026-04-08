奈良競輪のF2モーニング「チャリロト杯」は8日、2日目を終えた。A級チャレンジの準決勝3Rは中岡海（23＝愛媛）が1着で9日の決勝へ進んだ。レースは2車の2ラインのみ、残る3人は単騎というコマ切れの戦い。最内の好枠からスタートを取った単騎の中岡は、関東勢が抑えて先行する流れの3番手。最終2コーナーから先に捲って押し切った。「脚を使わずに、いい位置が取れた。前々で戦えたのは車番のおかげ。初日が3番車で3着。今日