◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、思わぬアクシデントに見舞われた。３―０とリードした５回無死一塁の３打席目。初球を見送ると、ブルージェイズ捕手のバレンズエラが一塁走者のフリーランドが飛び出しているのを見て、一塁に送球。投げ終