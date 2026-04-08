timelesz菊池風磨（31）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。グループでの“叱り方”について自身の考え方を明かした。今回のテーマは「上手な叱り方」。街の声では「叱られると心が折れちゃう子が多い」「すぐ辞めちゃうのであまり怒らない」と叱らない上司が増えているという。元AKB48で総監督を務めていた高橋みなみ（35）は「男性グループのイメージって真正面から『ちゃんとやれ