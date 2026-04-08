沖縄県・名護市辺野古沖で起きた船の転覆事故で死亡した高校生の父親が、投稿サイトに心境を綴っています。3月、名護市辺野古沖で同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆し、2年の武石知華さん（17）と、船長の金井創さん（71）が死亡した。武石さんの父親は、インターネットの投稿サイトで、「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明な子でした」などと知華さんへの思いをつづっている。