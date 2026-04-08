相続した土地をそのままにしておくのはもったいないと感じ、「何か活用したい」と考える方は多いでしょう。その中でよく比較されるのがアパート経営と駐車場経営です。アパート経営は収益性が高い一方で、初期費用が大きいともいわれます。 では、実際にどのような違いがあるのでしょうか。本記事では、費用や収益、リスクの観点から解説します。 アパート経営と駐車場経営の仕組みの違い アパ