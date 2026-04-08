【「Manny’s（マニーズ）」Xbox Series X|S版】 4月8日 配信 価格：1,150円～（ストア・地域により価格が異なる場合がある） レーティング：IARC 12+ プレイ人数：1人 あまたは、同社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド「AMATA Games」より、サバイバルホラーアドベンチャーゲー