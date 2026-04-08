ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は７日（日本時間８日）に本拠地トロントでのドジャース戦に「５番・三塁」で先発出場し、４打数１安打だった。打率２割６分２厘。チームは１―４で敗れ、６連敗。ロジャーズ・センターが大きな拍手と声援に包まれたのは２回一死無走者だ。昨年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いた右腕に全て本拠地トロントで３敗。地元ファンは天敵打破の期待を込めたのだ。しかし、１ストライクからの