バンダイは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」は、『機動