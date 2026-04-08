メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の金城ふ頭で、いわゆるドリフト走行をしたとして男3人が逮捕されました。 道路交通法違反などの疑いで逮捕されたのは、自営業・島和歩容疑者(33)、会社員・澤田恵佑容疑者(30)、アルバイト・田島裕太容疑者(27)の3人です。 警察によりますと、3人は2025年4月、港区金城ふ頭の道路で車を急加速させ、タイヤを横すべりさせて急転回などを繰り返すドリフト走行をしたなどの疑いがもた