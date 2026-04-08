メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックで2つのメダルを獲得した堀島行真選手に、愛知県豊田市から「スポーツ栄誉賞」が贈られました。 トヨタ自動車に所属する堀島選手は、2月に行われたオリンピックの男子デュアルモーグルで銀メダル、男子モーグルで銅メダルを獲得しました。 堀島選手は、太田稔彦市長から花束と市のスポーツ栄誉賞を受け取りました。 「中京大学に