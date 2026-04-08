BIGBANG出身の歌手T.O.Pの新曲の多くが、韓国の公共放送局KBSでは放送できないことが分かった。4月8日に発表されたKBSの楽曲審議結果によると、T.O.Pの1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』に収録された楽曲のうち、7曲が不適格判定を受けた。【画像】T.O.P、韓国地上波でまさかの“顔面モザイク”今回のKBS審議では計195曲が対象となり、適格は188曲、不適格は7曲という結果となり、不適格となった7曲はいずれもT.O.Pの楽曲だっ