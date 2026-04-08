【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（よる7時〜）に出演。珍しい名字であることが紹介され、話題を呼んでいる。【写真】“全国に290人”レア名字の人気芸人◆モグライダーともしげ、レア名字明らかにこの日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。ともしげの本名は友繁良宣（ともしげ・よしき）で番