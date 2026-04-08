【モデルプレス＝2026/04/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が4月8日、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA」新CM発表会に出席。サプライズを実施した。【写真】INI、サプライズに涙◆INI、サプライズ実施同イベントでは、4月4日に27歳の誕生日を迎えた高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）へサプライズを実施した。一同が「おめでとうー！」と口を揃えると、豪華に彩られたケーキが。高塚は満面