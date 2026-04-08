【リーメント：「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品】 4月7日 公開 リーメントは、「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品を8月に発売する。 「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをミニチュアフィギュアで立体化。ラインナップは「Pokémon Kaichu Collection」、「ポケモン Sweet Craft Collecti