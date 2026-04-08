ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』シリーズで長年『ニャンちゅう』役を務め、現在は、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。季節の変化を実感したことについて綴りました。【写真を見る】【 ＡＬＳ闘病 】声優・津久井教生さん「ちゃんと季節は変わっているって実感しています」【ニャンちゅう】津久井さんはベランダに咲いた桜の花の画像を添えて、「今年のベラ