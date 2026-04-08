アメリカとイランが即時停戦で合意したことを受け、日本船主協会は「状況を注視する」とコメントしました。アメリカとイランが即時停戦で合意し、ホルムズ海峡の船舶の航行に注目が集まるなか、海運会社などが加盟する日本船主協会は、「ホルムズ海峡を確実に安全に通行できるようになるか、状況を注視している」とコメントしました。ペルシャ湾内には現在も日本関連の船舶42隻が足止めされています。一方、ある海運関係者は「仮に