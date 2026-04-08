藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は8日午前9時、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で始まった。振り駒の結果、先手は糸谷になり、戦型は横歩取りに進んだ。初手から2手連続、1筋の端歩を伸ばした糸谷に対し、藤井は自然に応対。18手目、歩を交換した飛車でさらに横歩を取って戦型が決まった。7手目に46分、9手目に26分。そして糸谷は19手目に46分考えたところ