ゴルフの世界最高峰の舞台『マスターズ』が日本時間9日夜に開幕する。開幕を控えた8日に、21年の王者・松山英樹（34、LEXUS）と片岡尚之（28、ACN）が前日に続き、共に練習ラウンドを行い、コースの感触を確かめた。【写真を見る】松山英樹、5年ぶり優勝へ意欲「またね、グリーンジャケットを着られるように頑張りたい」【マスターズ】初出場となる片岡は名物となっている16番ホールの「水切りショット」で、オーガスタの洗礼を受