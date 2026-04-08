【ニューヨーク＝木瀬武】７日夜（日本時間８日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格は急落した。７日は一時、１バレル＝１１７ドル台まで上昇したが、トランプ米大統領がイランへの攻撃を２週間停止すると表明した後は約２６ドル（約２３％）安の９１ドル台をつける場面もあった。ＷＴＩの価格が１００ドルを割り込むのは１日以来、６日ぶり。７日は、米軍がイラ