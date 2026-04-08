タレントで俳優の篠田麻里子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。小学生になった娘との、すてきなツーショットを公開しました。【写真】篠田麻里子と小学生になった娘「素敵な友達とめぐり逢えると良いですね」篠田さんは「今日から小学生あっという間だなぁ…たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は娘の後ろ姿です。2、3、5枚目は篠田さんと娘のツ