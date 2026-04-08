ものまねタレントのりんごちゃんは4月7日、自身のInstagramを更新。舞子姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】りんごちゃんの舞子姿「なんて綺麗なんでしょう」りんごちゃんは、1枚の写真を投稿。赤い着物に白塗りのメイク、さらには花飾りとまるで舞子のような姿に変身しています。桜の舞うロケーションも含め、とても華やかで色っぽい雰囲気です。ファンからは「なんて綺麗なんでしょう」「お座敷出てもおかしくないくらい」