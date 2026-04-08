シンガポールメディアの聯合早報は7日、東南アジアを対象に今年実施された調査で、中国への支持が米国を上回ったことを報じた。この調査結果はシンガポールのシンクタンク、ISEASユソフ・イシャク研究所が同日発表したもので、調査には東南アジア諸国連合（ASEAN）11カ国の学界やビジネス界、政府関係者、地域・国際機関などから2008人が参加した。実施期間は今年1月5日から2月20日にかけての1カ月半。「ASEAN諸国が米中のいずれか