言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！「あともう少しで思い出せそう！」という脳のムズムズ感こそが、活性化のサインです。今回は、誰もが持っている筆箱の定番アイテムや、目に見える情景を表す言葉などが登場します。制限時間は1分。あなたの直感と語彙力を信じて、隠れた2文字を探し出しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ん□□ごむ