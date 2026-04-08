Image: 明治 長年にわたって論じられているのに、いまだに結論が出ない「きのこ vs たけのこ」の争い。明治のお菓子「きのこの山」と「たけのこの里」、あなたはどっちが好きですか？どっちも好きですけどね…このとめどない抗争に対して、発売元の明治が自ら立ち上がりました。昨年夏に顔写真からどっちタイプなのかを判定する最新AI「KINOTAKE MOTHER」を開発。約50万人がこのAIを試し、