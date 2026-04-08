新色＆2列目シートヒーター＆ベンチレーション追加トヨタの米国法人は2026年4月7日、「ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）」の2027年モデルを発表しました。今春の発売を予定しています。ランドクルーザー250は2023年8月に発表された「ランドクルーザー」シリーズの中核モデルです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ランドクルーザー」です！ 画像で見る（30枚以上）1980年代に登場した都会的でフ