◆5回裏に大乱闘が発生、試合は一時中断エンゼルスの菊池雄星投手（34）が7日（日本時間8日）、本拠地エンゼル・スタジアムでのブレーブス戦に先発登板。毎回の8三振を奪うも要所で踏ん張れず、5回6安打4失点で降板した。初回は3者凡退スタートを切ったものの、2点を先制してもたった直後の2回は先頭の4番・オルソンに右翼線への二塁打を許したあと、二死後、7番・ホワイトに左翼線突破の適時二塁打を浴び1点差に迫られた。3