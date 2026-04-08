福岡県警久留米署は8日、久留米市東合川町付近の道路上で7日午後5時15分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から「変なことお願いしてもいいですか」「あなたはいい人ですか」「おとなしいですか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代、身長150くらいの小太り、頭をそり上げ、赤色ニット帽を着用していたという。