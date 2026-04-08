女優の蒼井優（40）が8日、都内で森永乳業「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」の新CM発表会に出席した。2種類のビフィズス菌で腸から太りにくいカラダづくりをサポートする新商品で、14日から全国発売となる。同社の大容量プレーンタイプとしては17年ぶりの新商品となる。「毎日食べられるちょうどいい酸味。味については家族で食べられる味だと思います」と太鼓判を押した。蒼井はCMでけん玉を操っている。「けん玉