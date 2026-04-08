3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）が、激変した最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】若井滉斗の“激変姿”2026年4月6日、TBS系で放送が開始されたグループのレギュラー番組「テレビ×ミセス」。若井は放送開始前の3月31日、Instagramでつけヒゲ姿でダンスを踊っている番組オフショットを公開し、「どういうこと??」「マリオやん」など1000件以上のコメントが寄せられ、話題