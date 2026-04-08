8日、衆議院内閣委員会で、中道改革連合で元厚生労働大臣の長妻昭議員がトランス脂肪酸規制をめぐって黄川田仁志大臣に質問した。【映像】黄川田大臣が「ちょちょちょ」と当惑？した瞬間（実際の様子）まず長妻議員は「トランス脂肪酸は体にどういうふうに悪いのか？」と質問。これに黄川田大臣は「私は、消費者庁の担当大臣でもあるので、今の質問に対してお答えさせていただきますが、ちょっとここは所管外の委員会と認識