11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、都内で行われたパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」新CM発表会に登壇。高塚の誕生日をサプライズで祝った。【全身ショット】春っぽくパステル衣装で登場したINI高塚は、4月4日に27歳の誕生日を迎えた。イ