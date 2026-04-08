5日の大阪杯で3度目のG1制覇を飾ったダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）は中3週で天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）に向かう。北村友とコンビ継続で臨む。8日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。17年に大阪杯がG1に昇格して以降、同一年の大阪杯、天皇賞・春を連勝すれば17年キタサンブラック以来、9年ぶり2頭目となる。