【WWE】RAW（4月6日・日本時間7日／テキサス・ヒューストン）【映像】額が…波紋を呼んだ襲撃事件バックステージで談笑中だった金髪美女レスラーを襲った、あまりに凄惨な惨劇がWWEユニバース（WWEファン）に衝撃を与えている。いきなり背後から突き飛ばす暴挙で選手同士の額が“ものすごい音”を立てて激突。さらに顔面を「大型テレビ」めがけてフルスイングで叩きつける凶行。激しい破壊音とともに液晶モニターが粉砕され、会