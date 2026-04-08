栃木県矢板市のグラウンドからナイター照明設備用の銅線ケーブルを盗んだとして、埼玉県警は８日、カンボジア国籍で住所不定、無職の男（３１）ら男２人を窃盗容疑で逮捕した。発表によると、２人は２０２５年５月１８〜１９日、同市幸岡の矢板運動公園多目的グラウンドで、照明設備用の銅線ケーブル約２００メートル（１３０万円相当）を盗んだ疑い。県警は今年１月、東京都内の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして