俳優の知念里奈（45）が、6日、Instagramのストーリーズを更新。身長190センチでバレエダンサーとして活動する長男・慈英さん（20）とお出かけを楽しむ様子を披露した。【映像】知念里奈と20歳長男との2ショット（顔出しあり）2005年に結婚を発表し、翌年長男・慈英さんを出産したが、2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚、2018年に第2子となる次男が誕生している。Instagramでは、自転車に乗る