タレントの若槻千夏（41）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。部下との接し方について語った。今回のテーマは「上手な叱り方」。街の声では「叱られると心が折れちゃう子が多い」「すぐ辞めちゃうのであまり怒らない」と叱らない上司が増えているという。番組が紹介したデータでは、部下を叱った経験について64.3％が「ない」と答えるなど、深刻な問題であることを伝えた。アパレル