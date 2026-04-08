NASAによる有人月探査ミッション「アルテミスII」に参加している宇宙飛行士らが宇宙で撮影した月や地球、宇宙船内などの写真が、NASAや写真共有プラットフォームのFrickrなどで大量に公開されています。NASA’s Artemis II Crew Beams Official Moon Flyby Photos to Earth - NASAhttps://www.nasa.gov/news-release/nasas-artemis-ii-crew-beams-official-moon-flyby-photos-to-earth/Artemis II Lunar Flyby - NASAhttps://www.n